Total : A suivre aujourd'hui

Le Conseil d’administration de Total, réuni le 13 mars 2019, a décidé la mise en distribution du troisième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2018 d’un montant de 0,64 euro par action et a donné à chaque actionnaire, dans les conditions fixées par la quatrième résolution de l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018, le choix de le recevoir en numéraire ou en actions nouvelles de la société.La période d'option était ouverte du 21 mars 2019 au 28 mars 2019 inclus. À la clôture de cette période, 44% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018.14 864 169 actions nouvelles seront émises, représentant 0,6% du capital de la société sur la base du capital existant au 31 mars 2019. Le prix d'émission des actions nouvelles émises en paiement de ce troisième acompte a été fixé le 13 mars 2019 à 49,30 euros. Ce prix est égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le Conseil d'administration du 13 mars 2019, diminuée du montant de l'acompte, sans décote.Le règlement, la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris interviendront le 5 avril 2019. Ces actions porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.Conformément aux annonces sur la politique de retour à l'actionnaire faites le 8 février 2018, de façon à éviter toute dilution liée à l'émission d'actions nouvelles, le groupe pétrolier procédera au rachat de ces actions nouvellement émises en vue de leur annulation.Pour rappel, le Conseil d'administration a décidé de ne pas proposer à l'Assemblée générale du 29 mai 2019, la reconduction de l'option pour le paiement du dividende en actions à compter du solde du dividende de l'exercice 2018.Le montant du troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018 à verser en numéraire aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement en actions s'élève à 928 millions d'euros et sera payé à compter du 5 avril 2019.