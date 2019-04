Total : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et le Ministère du Pétrole et du Gaz du Sultanat d’Oman ont signé un protocole d’accord en vue de l’attribution à Total d’un permis d’exploration sur le bloc 12 au potentiel gazier significatif.Selon les termes de ce protocole, les deux parties finaliseront dans les prochains mois, sur une base exclusive, l’accord définitif octroyant au groupe pétrolier français une participation de 100% et le rôle d’opérateur dans le bloc d’exploration 12, situé dans la région centrale d’Oman.Le programme d'exploration de Total sur le bloc comprend des engagements en matière d'acquisition sismique et de forage, avec un premier puits d'exploration prévu en 2020.Ce nouvel accord intervient après que, le 20 février dernier, Total, le Ministère du Pétrole et du Gaz et Oman Oil Company (OOC) ont franchi une nouvelle étape pour mettre en œuvre un projet gazier intégré qui vise à développer les ressources gazières découvertes dans la zone du Greater Barik (blocs 10 et 11) et à construire et opérer une unité de liquéfaction pour fournir un service de carburant Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de soute aux navires." Après plus de 80 ans de présence à Oman essentiellement dans le domaine pétrolier, Total se réjouit d'avoir l'opportunité de mettre ses compétences dans la chaîne de valeur du gaz naturel au bénéfice du Sultanat d'Oman " a déclaré Patrick Pouyanné, Président- directeur général de Total.