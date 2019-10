Total : BPA meilleur que prévu au 3e trimestre

30/10/2019 | 09:37

Total grappille 0,6% après la publication pour le troisième trimestre 2019 d'un résultat net ajusté en repli de 24% à 3,02 milliards de dollars, soit 1,13 dollar par action, battant de plus de 20 cents le consensus de marché.



Le résultat opérationnel ajusté des secteurs a reculé de 19% à près de 3,7 milliards, avec de moindres contributions des divisions exploration-production (-29%), gaz intégré, renouvelables et électricité (-18%) et commercialisation-services (-13%).



'Le cash-flow s'est montré essentiellement stable en comparaison annuelle à 7,4 milliards de dollars, grâce à une croissance de production de plus de 8% issue de projets relutifs', tempère le PDG Patrick Pouyanné.



