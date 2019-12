Total : Déblocage d'un dépôt dans l'Ouest, Le Maire avance des propositions

(Actualisé avec Bruno Le Maire)

RENNES, 3 décembre (Reuters) - Le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, qui était bloqué depuis vendredi par des engins de travaux publics, a été débloqué mardi matin sans incident par les forces de l'ordre, a-t-on appris auprès de la préfecture d'Ille-et Vilaine.

"Le blocage du dépôt pétrolier entraînait des difficultés d'approvisionnement dans le département pouvant conduire à brève échéance à une rupture de continuité des services publics prioritaires", a expliqué la préfecture dans un communiqué.

Mardi matin, les blocages des dépôts pétroliers de Brest, de Lorient et du Mans, après une réunion infructueuse au ministère de l'Economie et des Finances lundi, étaient maintenus et près de 500 stations-services étaient à sec dans l'Ouest.

Les entrepreneurs et artisans de travaux publics protestent contre la fin de l'exonération de charges sur le gasoil non routier programmée dans le projet de loi de Finances pour 2020.

Le ministre de l'Economie et des Finances a dit mardi avoir "entendu" les artisans du BTP et s'est dit confiant en un accord.

"Ils craignent une chose : c'est une concurrence inéquitable entre eux et certains agriculteurs qui font des activités de travaux publics (avec du gazole agricole moins taxé-NDLR), je comprends leurs préoccupations", a dit Bruno Le Maire lors d'une déclaration à la presse à Bercy.

"Nous avons progressé pour garantir qu'il y ait des contrôles efficaces sur l'utilisation du gazole agricole. Nous avons proposé qu'il y ait une liste des engins de chantier qui ne devront fonctionner qu'avec du gazole ordinaire et pas du gazole agricole", a-t-il précisé.

Le gouvernement propose également que la gendarmerie, et non plus uniquement les douanes, se charge des contrôles et que les sanctions soient durcies "pour tous ceux qui utiliseraient des engins de chantier avec du gazole qui n'est pas prévu".

"Toutes ces dispositions, qui sont d'ordre législatif, nous sommes prêts à les introduire dans la loi très rapidement. Il y a un dernier pas à faire pour obtenir un accord définitif, j'appelle chacun au sens des responsabilités", a conclu Bruno Le Maire. (Pierre-Henri Allain, édité par Sophie Louet)