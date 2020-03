Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 5 mars 2020 au 9 mars 2020 :

marché 05.03.2020 790 546 39,221 31 005 877 XPAR 05.03.2020 242 951 39,218 9 528 091 CHIX 05.03.2020 98 937 39,218 3 880 156 TRQX 05.03.2020 193 429 39,217 7 585 764 BATE 06.03.2020 1 178 565 37,812 44 564 062 XPAR 06.03.2020 187 890 37,753 7 093 401 CHIX 06.03.2020 70 723 37,749 2 669 753 TRQX 06.03.2020 70 806 37,746 2 672 668 BATE 09.03.2020 103 173 32,574 3 360 742 XPAR 09.03.2020 72 090 32,230 2 323 437 CHIX 09.03.2020 12 563 32,637 410 021 TRQX 09.03.2020 12 557 32,730 410 995 BATE Total 3 034 230 38,067 115 504 970

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

