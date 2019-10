Total : Deutsche Post DHL Group et Total renforcent leur collaboration...

Signature d'un accord de coopération stratégique visant à renforcer la collaboration dans le domaine de la mobilité durable et des énergies bas-carbone, de la logistique et du transport

Bonn / Paris, 14 octobre 2019 - Deutsche Post DHL Group (groupe DPDHL) et Total ont conclu un accord de coopération stratégique visant à renforcer leur partenariat et à développer leurs ambitions commerciales à l'échelle internationale.

Grâce à leur présence géographique complémentaire, les deux groupes pourront bénéficier de nouvelles perspectives commerciales, respectivement en tant que client et fournisseur. Ce partenariat BtoB traduit la volonté commune des deux entreprises de coopérer plus étroitement sur les défis technologiques et numériques et sur les enjeux climatiques. En s'appuyant sur leurs expertises respectives, les deux entreprises mettront en œuvre des projets d'offres multi-énergies, de mobilité durable, de nouvelles solutions de gestion de flotte, ainsi que de logistique, de global freight forwarding, de solutions de chaîne logistique à valeur ajoutée et de messagerie express

Tim Scharwath, membre du conseil d'administration de Deutsche Post DHL Group, commente : « Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux : réduire à zéro toutes les émissions liées à la logistique d'ici à 2050. Les motorisations et carburants alternatifs ainsi que les énergies bas-carbone sont des éléments fondamentaux pour atteindre cet objectif. En coopération avec Total, et grâce à son expertise reconnue dans le secteur de l'énergie, nous pourrons davantage tirer parti de solutions innovantes pour réduire nos émissions de CO 2 et notre consommation d'énergie. Dans le même temps, nous intensifierons notre partenariat afin de mettre en place des solutions logistiques de premier plan sur les différents maillons de la chaîne de valeur de Total. »

S'appuyant sur une longue histoire de relations commerciales tissées dans plus de 100 pays, cet accord BtoB entre les deux groupes tirera également profit de leurs organisations internationales respectives. Excellence opérationnelle, croissance commerciale durable et innovation sont les 3 axes choisis dans le développement de cette nouvelle phase

« Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans la collaboration entre Total et le groupe DPDHL ; il nous permettra de développer de nouvelles activités, notamment associées aux énergies bas-carbone » ajoute Momar Nguer, président de la branche Marketing & Services de Total. « Grâce à sa couverture géographique mondiale et à une large gamme de produits et services, dont la mobilité électrique et les solutions de gestion de flotte, Total dispose d'une capacité unique pour aider le groupe DPDHL à atteindre ses objectifs GoGreen. »

À propos de Deutsche Post DHL Group

Deutsche Post DHL Group est le leader mondial du transport et de la logistique, il relie les personnes et les marchés et facilite le commerce international. Il vise à être le premier choix des clients, des employés et des investisseurs du monde entier. Le groupe contribue au développement mondial par ses pratiques commerciales responsables, son engagement social et ses activités environnementales. D'ici à 2050, Deutsche Post DHL Group espère concrétiser sa vision d'une logistique zéro émission.

Deutsche Post DHL Group est constitué de deux solides acteurs : Deutsche Post, leader européen des services postaux, et DHL, qui propose une gamme complète d'express international, de transport de fret et de services de gestion de la chaîne logistique, ainsi que de solutions logistiques pour l'e-commerce. Deutsche Post DHL Group emploie environ 550 000 personnes dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde. Le groupe a généré plus de 61 milliards d'euros de bénéfices en 2018.

Die Post für Deutschland. La société de logistique pour le monde.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 107 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 14 000 stations-service dans 82 pays. 4e acteur mondial du marché des lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

