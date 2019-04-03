Total : Dividende en actions choisi à 44% pour le T3 2018

3 avril (Reuters) - Total a annoncé mercredi dans
un communiqué :
* 44% DES DROITS ONT ÉTÉ EXERCÉS EN FAVEUR DU PAIEMENT EN
ACTIONS
DU TROISIÈME ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2018.
* ENVIRON 14,8 MILLIONS D'ACTIONS NOUVELLES SERONT ÉMISES,
REPRÉSENTANT 0,6% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ SUR LA BASE DU
CAPITAL EXISTANT AU 31 MARS 2019.
* CONFORMÉMENT AUX ANNONCES SUR LA POLITIQUE DE RETOUR À
L'ACTIONNAIRE FAITES LE 8 FÉVRIER 2018, DE FAÇON À ÉVITER TOUTE
DILUTION LIÉE À L'ÉMISSION D'ACTIONS NOUVELLES, LE GROUPE
PROCÉDERA AU RACHAT DE CES ACTIONS NOUVELLEMENT ÉMISES EN VUE DE
LEUR ANNULATION.
* LE MONTANT DU TROISIÈME ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE
L'EXERCICE 2018 À VERSER EN NUMÉRAIRE AUX ACTIONNAIRES N'AYANT
PAS RETENU L'OPTION DU PAIEMENT EN ACTIONS S'ÉLÈVE À 928
MILLIONS D'EUROS ET SERA PAYÉ À COMPTER DU 5 AVRIL 2019.
Le communiqué : https://bit.ly/2TTs08t
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(Benjamin Mallet)