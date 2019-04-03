Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Total    FP   FR0000120271

TOTAL

(FP)
Ajouter à ma liste  
Mes dernières consult.
Top consult.
Gérer les listes
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Total : Dividende en actions choisi à 44% pour le T3 2018

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
03/04/2019 | 18:12

3 avril (Reuters) - Total a annoncé mercredi dans un communiqué :

* 44% DES DROITS ONT ÉTÉ EXERCÉS EN FAVEUR DU PAIEMENT EN ACTIONS DU TROISIÈME ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2018.

* ENVIRON 14,8 MILLIONS D'ACTIONS NOUVELLES SERONT ÉMISES, REPRÉSENTANT 0,6% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ SUR LA BASE DU CAPITAL EXISTANT AU 31 MARS 2019.

* CONFORMÉMENT AUX ANNONCES SUR LA POLITIQUE DE RETOUR À L'ACTIONNAIRE FAITES LE 8 FÉVRIER 2018, DE FAÇON À ÉVITER TOUTE DILUTION LIÉE À L'ÉMISSION D'ACTIONS NOUVELLES, LE GROUPE PROCÉDERA AU RACHAT DE CES ACTIONS NOUVELLEMENT ÉMISES EN VUE DE LEUR ANNULATION.

* LE MONTANT DU TROISIÈME ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 À VERSER EN NUMÉRAIRE AUX ACTIONNAIRES N'AYANT PAS RETENU L'OPTION DU PAIEMENT EN ACTIONS S'ÉLÈVE À 928 MILLIONS D'EUROS ET SERA PAYÉ À COMPTER DU 5 AVRIL 2019. Le communiqué : https://bit.ly/2TTs08t Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur TOTAL
18:25TOTAL : 44% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions de l'aco..
AO
18:12TOTAL : Dividende en actions choisi à 44% pour le T3 2018
RE
18:00TOTAL : résultat pour le paiement en actions du 3ème acompte
CF
09:46EN DIRECT DES MARCHES : Kering, Renault, L'Oréal, Casino, Cellectis, Boeing, Roc..
09:40Total renforce sa participation dans l'américain Tellurian
AW
09:19Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 3 avril 2019
AO
09:03TOTAL : A suivre aujourd'hui
AO
09:01TOTAL : et Guanghui signent un contrat de vente et d’achat de GNL à long terme
AO
08:56BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
RE
08:23TOTAL : contrat de fourniture avec Guanghui
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur TOTAL
Plus de recommandations
Données financières ($)
CA 2019 208 Mrd
EBIT 2019 20 410 M
Résultat net 2019 14 680 M
Dette 2019 20 454 M
Rendement 2019 5,39%
PER 2019 10,30
PER 2020 9,30
VE / CA 2019 0,81x
VE / CA 2020 0,76x
Capitalisation 148 Mrd
Graphique TOTAL
Durée : Période :
Total : Graphique analyse technique Total | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 26
Objectif de cours Moyen 67,4 $
Ecart / Objectif Moyen 20%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Patrick de la Chevardière Chief Financial Officer
Jean-François Minster Senior Vice President-Scientific Development
Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP
Patrick Artus Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TOTAL8.23%148 041
ROYAL DUTCH SHELL10.41%256 654
PETROCHINA COMPANY6.24%197 105
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS24.74%102 206
EQUINOR ASA4.79%73 008
NK LUKOIL PAO--.--%67 314
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SERVICE PREMIUM
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2019 Superformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data
Audience certifiée par