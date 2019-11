Total : En Seine-Saint-Denis, TOTAL va former 400 jeunes par an à l'industrie du futur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a pesé à Stains, en Seine-Saint-Denis, la première pierre de L'Industreet, une école gratuite à destination des jeunes sans qualification, âgés de 18 à 25 ans. L'Industreet ouvrira ses portes à l'automne 2020 et formera 400 jeunes par an, aux métiers de l'industrie du futur. Cette initiative de Total, menée via sa fondation d'entreprise, veut apporter une réponse concrète et novatrice au défi du chômage des jeunes alors que plus de 200 000 postes sont à pourvoir dans l'industrie en France.L'industrie est un secteur en pleine évolution par la robotisation et la digitalisation et un vivier d'opportunités pour les jeunes qui cherchent leur voie professionnelle.