Total : Grève de 24 heures sur les plates-formes Total de mer du Nord

(Actualisé avec vote de la grève sur la plate-forme Mariner)

LONDRES, 23 juillet (Reuters) - Une quarantaine de salariés ont commencé lundi une grève de 24 heures sur les plates-formes Alwyn, Elgin et Dunbar dans le secteur britannique de la mer du Nord, a annoncé le syndicat britannique Unite, mais le pétrole stocké devrait parer à toute perturbation des approvisionnements.

La grève a débuté à 05h00 GMT.

Unite et Total, qui gère les plates-formes concernées, n'ont pu se mettre d'accord sur les salaires et les conditions de travail, a déclaré un porte-parole du premier syndicat britannique.

Les gisements représentent 10% environ de la production britannique de gaz, tandis que leur production de pétrole contribue à hauteur de 45.000 à 50.000 barils par jour (bpj) aux flux de brut de Forties et de Brent Blend.

Une porte-parole de Total a confirmé le mouvement social "en dépit des nouvelles propositions qui ont été faites par la société".

Unite avait annoncé ce mois-ci que ses adhérents observeraient des grèves de 12 heures et de 24 heures à partir du 23 juillet. Les autres mouvements de 24 heures doivent avoir lieu les 6 et 20 août et ceux de 12 heures les 30 juillet et 13 août.

Total veut porter de deux à trois semaines les vacations de ses salariés au large pour les calquer sur celles des gisements du danois Maersk nouvellement acquis.

Ce n'est pas le premier mouvement revendicatif à toucher la zone pétrolière de la mer du Nord et d'autres mouvements sociaux semblent se préparer.

Des membres d'Unite du groupe de services Aker Solutions ont annoncé leur décision de faire grève à la plate-forme Mariner d'Equinor, qui ne produit pas d'hydrocarbures.

GMB, un autre syndicat représentant les travailleurs de Mariner, a dit que ses membres avaient aussi voté la grève, sans préciser si les deux mouvements seraient menés de concert.

Equinor a précisé que le conflit social ne remettait pas en cause son projet de démarrer la production à Mariner d'ici la fin de l'année.

Unite a par ailleurs dit consulter 2.500 salariés en vue d'une autre possible grève qui affecterait 106 plates-formes de mer du Nord.

La semaine dernière, 1.600 salariés norvégiens ont mis fin à leur propre grève.

(Shadia Nasralla, Ron Bousso et Julia Payne, avec les contributions de Sabina Zawadzki et Gwladys Fouche, Wilfrid Exbrayat et Véronique Tison pour le service français)

