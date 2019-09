Total : La valeur du jour à Paris - TOTAL muscle son retour à l'actionnaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total n'a pas attendu la réunion investisseurs organisée cet après-midi à Londres pour dévoiler une bonne nouvelle. Fort de ses perspectives à horizon 2025, le groupe accélère la croissance du dividende, se donnant comme objectif une augmentation du dividende de 5 à 6% par an au lieu de 3% par an comme annoncé précédemment. Cela se traduira dès la fixation du troisième acompte sur dividende au titre de l’année 2019 dont le montant proposé sera de 0,68 euro par action, en hausse de 6% sur un an. A Paris, cet assaut de générosité laisse de glace. Le titre cède 0,15% à 48,59 euros.Total a justifié sa décision par sa capacité à maintenir durablement un point mort cash organique avant dividende inférieur à 30 dollars par baril et par une structure financière solide avec un objectif de taux d'endettement inférieur à 20%. Le groupe a réaffirmé par ailleurs le maintien d'une forte discipline sur les investissements et les coûts.La major a par ailleurs rappelé sa stratégie de croissance durable et rentable dans le pétrole et le gaz ainsi que sa capacité à lancer des projets d'investissements profitables dans les marchés en croissance, notamment le GNL et l'électricité bas-carbone. Total assure ainsi jouir d'une bonne visibilité à moyen terme.Pour preuve, il prévoit une augmentation du cash-flow de plus de 5 milliards de dollars à horizon 2025 dans un environnement à 60 dollars par baril, soit une augmentation moyenne annuelle d'environ 1 milliard de dollars.Ces annonces, aussi favorables soient-elles, étaient globalement attendues par le marché. La semaine dernière, Berenberg et JPMorgan ont relevé leurs objectifs de cours dans l'attente de la réunion investisseurs. Ils attendaient à ce Total "muscle" son retour à l'actionnaire eu égard à ses performances opérationnelles, financières, et à ses perspectives.