Total : Le Conseil d'administration décide d'accélérer la croissance du...

Paris - Le Conseil d'administration a pris connaissance des perspectives de développement du groupe à horizon 2025. Total démontre sa capacité à maintenir durablement un point mort cash organique avant dividende inférieur à 30$/b et une structure financière solide avec un objectif de taux d'endettement inférieur à 20%. Le groupe réaffirme par ailleurs le maintien d'une forte discipline sur les investissements et les coûts.

La mise en œuvre de sa stratégie de croissance durable et rentable dans le pétrole et le gaz ainsi que sa capacité à lancer des projets d'investissements profitables dans les marchés en croissance, notamment le GNL et l'électricité bas-carbone, donnent une visibilité accrue sur le futur du Groupe.

Celle-ci se traduit notamment par des prévisions d'augmentation du cash-flow de plus de 5 milliards de dollars à horizon 2025 dans un environnement à 60 $ par baril, soit une augmentation moyenne annuelle d'environ 1 milliard de dollars.

En conséquence, le Conseil d'administration, réuni le 23 septembre, a décidé d'accélérer la croissance du dividende pour les années à venir et s'est donné comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an au lieu de 3% par an comme annoncé précédemment. Cela se traduira dès la fixation du troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2019 dont le montant proposé sera de 0.68€ par action, en hausse de 6% par rapport au troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2018.

Ces décisions traduisent la confiance du Conseil dans la capacité du groupe à assurer une croissance rentable et durable dans les années à venir.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

