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Total : Le PDG de Total annonce un gel des embauches-responsable syndical

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19/03/2020 | 18:44

PARIS, 19 mars (Reuters) - Selon un représentant syndical, Patrick Pouyanné, PDG de Total, a annoncé les décisions suivantes dans un message vidéo adressé aux salariés :

* LE PDG DE TOTAL A ANNONCÉ UN GEL DES EMBAUCHES DANS UN MESSAGE VIDÉO AUX SALARIÉS-RESPONSABLE SYNDICAL

* LE PDG DE TOTAL A ANNONCÉ L'INTERRUPTION DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS-RESPONSABLE SYNDICAL

* TOTAL A L'INTENTION D'EMPRUNTER POUR COUVRIR LE DÉFICIT RESTANT-RESPONSABLE SYNDICAL

* LE PDG DE TOTAL A DÉCLARÉ AU PERSONNEL QU'IL Y AVAIT UN DÉFICIT DE 9 MILLIARDS DE DOLLARS À COUVRIR ET QUE LES MESURES PRISES COUVRIRAIENT 5,5 MILLIARDS DE DOLLARS-RESPONSABLE SYNDICAL Pour plus de détails, cliquez sur [TOTF.PA ] (Rédaction de Paris)

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Données financières (USD)
CA 2019 182 Mrd
EBIT 2019 17 747 M
Résultat net 2019 11 405 M
Dette 2019 30 675 M
Rendement 2019 12,3%
PER 2019 5,50x
PER 2020 7,52x
VE / CA2019 0,51x
VE / CA2020 0,68x
Capitalisation 61 494 M
Graphique TOTAL
Durée : Période :
Total : Graphique analyse technique Total | Zone bourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 24
Objectif de cours Moyen 49,40  $
Dernier Cours de Cloture 23,88  $
Ecart / Objectif Haut 195%
Ecart / Objectif Moyen 107%
Ecart / Objectif Bas 35,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Chief Financial Officer
Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP
Patrick Artus Independent Director
Marie-Christine Coisne-Roquette Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TOTAL-55.70%60 807
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY-0.34%1 542 593
PETROCHINA COMPANY LIMITED-3.75%120 024
ROYAL DUTCH SHELL-59.20%87 245
GAZPROM PAO--.--%46 810
NK LUKOIL PAO--.--%32 075
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