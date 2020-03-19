Total : Le PDG de Total annonce un gel des embauches-responsable syndical

PARIS, 19 mars (Reuters) - Selon un représentant syndical,
Patrick Pouyanné, PDG de Total, a annoncé les
décisions suivantes dans un message vidéo adressé aux salariés :
* LE PDG DE TOTAL A ANNONCÉ UN GEL DES EMBAUCHES DANS UN
MESSAGE
VIDÉO AUX SALARIÉS-RESPONSABLE SYNDICAL
* LE PDG DE TOTAL A ANNONCÉ L'INTERRUPTION DU PROGRAMME DE
RACHAT
D'ACTIONS-RESPONSABLE SYNDICAL
* TOTAL A L'INTENTION D'EMPRUNTER POUR COUVRIR LE DÉFICIT
RESTANT-RESPONSABLE SYNDICAL
* LE PDG DE TOTAL A DÉCLARÉ AU PERSONNEL QU'IL Y AVAIT UN
DÉFICIT
DE 9 MILLIARDS DE DOLLARS À COUVRIR ET QUE LES MESURES PRISES
COUVRIRAIENT 5,5 MILLIARDS DE DOLLARS-RESPONSABLE SYNDICAL
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(Rédaction de Paris)