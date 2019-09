Total : Nominations au Comité Exécutif du Groupe Total

Paris, 2 septembre 2019 - Deux nouveaux membres ont rejoint le Comité exécutif de Total.

Depuis le 1er août 2019, Jean-Pierre Sbraire est directeur Financier Groupe et membre du Comité exécutif de Total, suite au départ en retraite de Patrick de La Chevardière.

Depuis le 19 août 2019, Helle Kristoffersen est directrice générale Strategy-Innovation et membre du Comité exécutif de Total. Cette fonction était précédemment assurée par Philippe Sauquet, qui se consacre désormais à son rôle de directeur général Gas Renewables & Power.

Le Comité exécutif de Total est désormais composé de :

Patrick Pouyanné, Président-directeur général

Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production

Helle Kristoffersen, directrice générale Strategy-Innovation

Momar Nguer, directeur général Marketing & Services

Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie

Philippe Sauquet, directeur général Gas Renewables & Power

Jean-Pierre Sbraire, directeur Financier Groupe

Namita Shah, directrice générale People & Social Responsibility

« La diversité des profils est un vecteur d'innovation et de progrès au sein de l'entreprise. Je suis donc très heureux d'accueillir les nouveaux membres au sein du Comité exécutif qui compte désormais deux femmes » a commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. Fin 2018, Total s'est fixé un nouvel objectif visant à atteindre plus de 20% de femmes dans les Comités de Direction des branches et des grandes directions fonctionnelles.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

Helle Kristoffersen

Helle Kristoffersen débute sa carrière en 1989 à la banque Lazard Frères. En 1991, elle rejoint le groupe Bolloré. En 1994, elle rejoint Alcatel où elle restera jusqu'en 2010. Elle a été notamment directrice Stratégie d'Alcatel puis d'Alcatel-Lucent.

Helle Kristoffersen rejoint le groupe Total en janvier 2011 en tant que directrice adjointe puis directrice Stratégie et Intelligence Economique. Le 1er septembre 2016, elle devient directrice Stratégie et Secrétariat général de la branche Gas, Renewables & Power. En 2019, elle est nommée directrice générale Strategy-Innovation et membre du Comité exécutif de Total.

Danoise et Française, Helle Kristoffersen est diplômée de l'École Normale Supérieure (Ulm), de l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE), et est également titulaire d'une maîtrise d'économétrie de l'Université Paris I. Elle est ancienne auditrice de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) et Chevalier de la Légion d'Honneur.

Jean-Pierre Sbraire

Jean-Pierre Sbraire a débuté sa carrière dans le groupe Total en 1990 au sein de la direction Trading & Shipping. En 1995, il rejoint l'Exploration-Production, occupant différents postes à Paris et au Nigeria dans les domaines de la finance, de l'économie et de la négociation d'affaires nouvelles.

En 2005, il est nommé secrétaire général des filiales de Total au Venezuela. En 2009, il devient, à la direction Financière du Groupe, le responsable des Opérations Financières pour les filiales de l'Exploration-Production.

En 2012, il est nommé directeur Acquisition Bruts Equités à la direction Trading & Shipping. De septembre 2016 à septembre 2017, il occupe les fonctions de Trésorier du Groupe. Il devient ensuite directeur Financier adjoint. En 2019, il est nommé directeur Financier Groupe et membre du Comité exécutif.

Jean-Pierre Sbraire est diplômé de l'ENSTA ParisTech et d'un master de l'IFP School.

