Total : Pour s'adapter à la crise, Total réduit ses dépenses et suspend ses rachats d'actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a dévoilé lundi un plan d'actions devant lui permettre de résister à la chute des cours du baril et aux conséquences de la conséquence de la pandémie de coronavirus.

Dans une vidéo envoyée la semaine dernière aux salariés et diffusée lundi par le groupe, le PDG, Patrick Pouyanné, a expliqué qu'en raison de la chute des cours du baril, Total devait résorber un "trou" de 9 milliards de dollars, "soit environ le dividende que nous payons à nos actionnaires".

Patrick Pouyanné a annoncé que le comité exécutif de Total avait mis en place un plan d'actions qui doit permettre de dégager environ 5 milliards d'euros d'économies, et de s'adapter à un environnement où le prix de baril de Brent s'inscrit à 30 dollars. Le budget 2020 de total avait été réalisé sur l'hypothèse d'un baril à 60 dollars.

La major pétrolière a stoppé son programme de rachats d'actions de 2 milliards de dollars prévu en 2020, a expliqué le PDG de l'entreprise. Sachant que Total avait déjà racheté 550 millions de dollars d'actions en janvier et février, cette mesure permettra de dégager environ 1,5 milliard de dollars.

Total a aussi décidé de réduire ses investissements ("capex") organique de 3,3 milliards de dollars, de sorte à ce que les investissements nets soient inférieurs à 15 milliards de dollars.Dans le détail 2,5 milliards de dollars d'économies seront réalisées dans la branche exploration et production, 300 millions de dollars dans le gaz et les énergies renouvelables, 300 millions de dollars dans le raffinage et les produits chimiques et 200 millions de dollars dans le marketing et les services.

Le PDG de la société a indiqué que les économies sur les coûts opératoires seraient relevées à 800 millions de dollars en 2020, contre 300 millions de dollars prévus précédemment. "Nous allons geler nos recrutements", a déclaré Patrick Pouyanné précisant toutefois que "geler" ne signifiait pas arriver à "zéro" recrutement mais les "diminuer".

Pour résorber les 4 milliards de dollars restants, Total aura a recours à l'endettement, a expliqué Patrick Pouyanné. Dans une présentation publiée lundi, Total a indiqué que ce montant de 4 milliards de dollars représenterait une hausse du taux d'endettement ("gearing") du groupe d'environ 3%.

"Nous survivrons aux tempêtes de 2020", a assuré Patrick Pouyanné.

Total pâtit de la baisse des cours du pétrole qui sont pris en étau entre une demande minée par la pandémie de coronavirus et un choc sur l'offre lié à la décision de grands pays pétroliers, comme l'Arabie saoudite, d'augmenter leur production. Patrick Pouyanné a notamment estimé que la demande mondiale de pétrole devrait baisser de l'ordre de 6 millions de barils par jour au mois d'avril.

A la suite de ces annonces Total gagne 2,8% à 25,7 euros à la Bourse de Paris, dans un marché très volatil.

