Total : Présentation Stratégie & Perspectives 2018

New York, 25 septembre 2018 - Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, et Patrick de La Chevardière, directeur financier, présentent aujourd'hui à New York la stratégie et les perspectives du Groupe à la communauté financière. La présentation et la retransmission vidéo en anglais de l'évènement sont disponibles sur total.com.

Les principaux messages à retenir de cette présentation sont les suivants :

Tenir nos engagements de façon constante

Au cours des trois dernières années, Total a démontré sa capacité à respecter ses engagements et à tenir ses objectifs : croissance de la production, réduction des coûts et cession d'actifs. L'Aval continue d'afficher une rentabilité supérieure à celle du secteur et à dégager de solides cashflow. La situation du Groupe s'en trouve ainsi renforcée, avec une baisse du point mort après dividende à 50 $/b, soit un point mort inférieur de plus de 50 % à son niveau en 2014.

Pour les années à venir, Total confirme ses principaux objectifs :

Une hausse exceptionnelle de sa production, de l'ordre de 6 à 7 % par an en moyenne sur la période 2017-2020.

Des investissements nets de 15 à 17 milliards de dollars sur cette même période.

Un objectif de réduction des coûts opératoires de 5 milliards de dollars par an d'ici à 2020 (base : 2014), en augmentation par rapport aux économies de 3,7 milliards de dollars atteintes en 2017.

Créer de la valeur tout au long du cycle

Depuis 2015, Total a tiré parti du cycle pour acquérir, à un coût inférieur à 2,5 $ par baril équivalent pétrole (bep), plus de 7 milliards de bep de ressources à point mort bas. Ces ressources, qui représentent 25 % du portefeuille de l'Amont, ont permis une forte amélioration de la base d'actifs du Groupe.

Total met désormais à profit le contexte favorable en termes de coûts pour lancer le développement aussi bien de grands projets que de ressources à cycle court. Le portefeuille ainsi amélioré offre un riche pipeline de projets majeurs qui seront lancés d'ici 2020 et qui ajouteront plus de 700 kbep/j de production, contribuant ainsi à un taux de croissance moyen de 5 % par an sur la période 2017-2022. En outre, le Groupe possède un certain nombre de projets à cycle court, tels que des raccordements en eaux profondes et des puits infills, qui peuvent être développés à moins de 7 $/bep et offrent des rentabilités élevées ainsi qu'un retour sur investissement rapide.

Bâtir une major de l'énergie responsable en nous appuyant sur nos points forts et en se positionnant sur les marchés en croissance

Total intègre le climat dans sa stratégie et anticipe les tendances nouvelles du marché de l'énergie. Ainsi, le Groupe donne priorité aux projets pétroliers à point mort bas, renforce son développement sur la chaîne de valeur du gaz naturel et développe un business rentable dans l'électricité bas carbone. Afin de refléter cette stratégie, le Groupe adaptera sa structure de reporting à partir de 2019 avec la création d'un nouveau secteur intitulé Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP). Ce secteur recouvrira l'actuelle branche Gas, Renewables & Power ainsi que les actifs GNL (amont et liquéfaction) actuellement reportés dans le périmètre de l'Exploration-Production.

En outre, le Groupe a publié aujourd'hui la 3ème édition du rapport 'Intégrer le Climat à notre Stratégie' qui présente un nouvel indicateur d'intensité carbone. Le Groupe se fixe l'objectif de réduire de 15% entre 2015 et 2030 l'intensité carbone des produits énergétiques qu'il met à disposition de ses clients. Au-delà de 2030, Total affiche l'ambition de poursuivre ses efforts, voire de les accélérer en fonction des évolutions technologiques et des politiques publiques, ce qui permettrait d'atteindre une baisse de l'ordre de 25 % à 35 % d'ici à 2040.

Tenir ses engagements en matière de retour à l'actionnaire

Le Groupe dispose d'une vision claire de la croissance de son cash-flow d'ici à 2020, stimulé par les démarrages de projets et par ses acquisitions récentes. À 60 $ le baril de Brent, le cash-flow devrait progresser de 7 milliards de dollars sur la période 2017-2020 et la rentabilité des capitaux propres atteindre 12 %.

Total met en œuvre la politique de retour aux actionnaires annoncée en février dernier :

l'acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018 a été augmenté de 3,2 %, en ligne avec la hausse annoncée de 10 % d'ici 2020,

en 2018, le Groupe rachètera 1,5 milliard de dollars d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars sur la période 2018-2020.

Total est confiant que cette stratégie claire et sa mise en œuvre rigoureuse permettront d'offrir aux investisseurs un rendement parmi les meilleurs du secteur.

***

Une série de présentations thématiques par les membres du Comité exécutif et d'autres dirigeants de Total aura lieu à l'issue de cette présentation Stratégie & Perspectives :

Développements en eaux profondes : une source de croissance rentable

Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production

Croître dans la chaine de valeur intégrée du Gaz Naturel Liquéfié (GNL)

Laurent Vivier, directeur Gaz

Se développer dans la Pétrochimie

Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie

Le Marketing & Services du futur

Momar Nguer, directeur général Marketing & Services

Les nouvelles technologies au bénéfice de la croissance future

Marie-Noëlle Semeria, directrice Recherche et développement

Intégrer le Climat dans notre stratégie

Philippe Sauquet, directeur général Gas, Renewables & Power et directeur général Stratégie-Innovation

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d'information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.