Total : Saft équipe les A320 de batteries Skyzen

08/04/2019 | 07:42

Saft, filiale de Total, indique que ses nouvelles batteries Skyzen équipent désormais chaque monocouloir de la famille A320 d'Airbus, permettant aux exploitants de réduire leur coût total de possession de batteries.



Représentant le tout dernier développement des batteries aviation à base de nickel de la gamme ULM de Saft, elles offrent en effet une combinaison qui permettra typiquement d'étendre de 1000 à 2000 heures de vol l'intervalle entre deux opérations de maintenance.



Depuis l'été 2018, les monocouloirs Airbus A320 sont donc équipés de deux batteries rechargeables Skyzen de 28Ah pour assurer le démarrage sûr et fiable du groupe auxiliaire de puissance (APU) et l'alimentation de secours des systèmes vitaux.



