Total : Saft équipera le MA700 de l'AVIC

17/06/2019 | 08:00

Saft, la filiale de batteries de Total, fait part de la signature d'un nouveau contrat avec l'Aviation Industry Corporation of China, Ltd (AVIC) pour équiper chaque avion de transport régional MA700 de deux batteries Saft Ultra Low Maintenance (ULM).



La holding AVIC figure parmi les plus grands groupes aéronautiques mondiaux. Construit par sa filiale AVIC XAC Commercial Aircraft Co, le turbopropulseur de 80 places MA700 est conçu pour le court et moyen-courrier. Son vol inaugural est prévu en 2020.



Saft précise que ses batteries ULM délivreront en toute sécurité et fiabilité la puissance de démarrage du groupe auxiliaire de puissance (APU), ainsi que l'énergie de secours en cas de nécessité pour les systèmes vitaux.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.