Total : a mis en service une centrale solaire au Japon

03/06/2019 | 08:47

Total a mis en service une centrale solaire d'une capacité de 25 mégawatts-crête à Miyako, dans la préfecture d'Iwate sur l'île d'Honshu. La centrale produira une énergie propre et fiable pour plus de 8 000 foyers japonais.



L'installation est équipée de près de 77 000 panneaux solaires SunPower à haut rendement, qui garantissent une performance maximale en conditions météorologiques difficiles, notamment sous la neige et en températures négatives.



La centrale Miyako est détenue à parts égales par Total Solar et Chubu Electric Power Co.,Inc., l'un des plus importants électriciens au Japon.



' La réussite du projet Miyako est en ligne avec notre ambition de développer l'électricité bas carbone à travers le monde, ' déclare Julien Pouget, Directeur Renewables chez Total.



