Total : accord de Saft pour une coentreprise en Chine

04/04/2019 | 08:43

Total indique que sa filiale de batteries Saft a signé un accord avec Tianneng Energy Technology, filiale du groupe chinois Tianneng, pour la création d'une coentreprise basée sur le site de la gigafactory de Changxing.



Saft détiendra 40% dans cette coentreprise, qui sera axée sur le développement, la fabrication et la vente de cellules, de modules et de packs lithium-ion. Les vélos et véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie seront les principaux marchés ciblés.



'Cette coentreprise va nous permettre d'accroitre considérablement notre présence sur le marché du Li-on chinois qui concentrera plus de 40% de la demande mondiale d'ici 2025 et développer nos activités mondiales', explique Ghislain Lescuyer, directeur général de Saft.



