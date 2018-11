Total : accord de concession en exploration à Abou Dhabi

12/11/2018 | 08:54

Total et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) annoncent avoir signé un accord de concession pour lancer un programme

d'exploration de gaz non conventionnel dans le Diyab, zone qui s'étend sur plus de 6.000 kilomètres carrés à Abou Dhabi.



L'accord permet deux phases d'exploration et d'appréciation sur une période allant jusqu'à sept ans, suivies d'une phase de développement et d'exploitation de 40 ans. Total sera l'opérateur pendant la période d'exploration avec une part de 40% aux côtés d'ADNOC (60%).



En cas d'exploration positive, ces ressources potentiellement de l'ordre de plusieurs Tcf (mille milliards de pieds cubes) seraient développées par phases successives, en lien avec la demande croissante de gaz aux Emirats Arabes Unis et les opportunités d'exportations.



