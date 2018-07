Total : accord de partenariat avec NIO Capital

26/07/2018 | 16:21

Total annonce ce jour que Total Energy Ventures (TEV), son fonds d'investissement dans les start-up de l'énergie, a signé un accord de coopération et d'investissement dans le secteur de la mobilité en Chine, notamment dans les véhicules électriques, la conduite autonome et les systèmes intelligents, les véhicules connectés et les services de mobilité, avec NIO Capital.



'Grâce à ce partenariat avec NIO Capital, Total sera à même de s'inscrire dans l'écosystème d'innovation dynamique qui caractérise le secteur de la mobilité en Chine, et de nouer des liens forts avec les acteurs majeurs de l'innovation dans le pays. Total Energy Ventures, le fonds d'investissement de Total, apportera de la valeur par son expertise mondiale en matière d'investissement, et Total par ses solutions mondiales intégrées bas carbone', précise le groupe.





