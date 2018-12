Total : accord pour de l'exploration en Mauritanie

12/12/2018 | 08:19

Total annonce la signature d'un accord avec la Mauritanie octroyant au groupe français deux nouveaux contrats d'exploration et de production portant sur les blocs C15 et C31, situés en eaux profondes au large du pays et d'une superficie de 14.175 km2.



Selon les termes des contrats, Total sera l'opérateur de ces deux blocs, avec une participation de 90% aux côtés de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier qui détiendra les 10% restants.



Combiné à sa participation sur les blocs C7, C9 et C18 également opérés par Total, l'attribution de ces nouveaux blocs renforce sa présence dans ce bassin émergent du large de la Mauritanie. Le groupe a prévu de forer un puits sur sa licence C9 en 2019.



