Total : accord pour une coentreprise en Chine

21/10/2019 | 08:20

Total annonce avoir signé un accord avec la compagnie publique chinoise Zhejiang Energy Group (ZEG), afin d'établir dans la région de Zhoushan une coentreprise dédiée à l'approvisionnement et à la fourniture de carburants marins.



Par cet accord, conclu dans la continuité du protocole d'avril dernier, Total China Investment (TCI) détiendra 49% des parts de la nouvelle coentreprise et Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy (ZZPNE) disposera du capital restant.



La région de Zhoushan, plus important hub de fret maritime du monde en termes de tonnage, englobe notamment les ports de Ningbo et de Shanghai. La nouvelle coentreprise a pour ambition de contribuer activement au développement de ce marché en rapide croissance.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.