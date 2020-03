Total : acquiert Global Wind Power France pour se renforcer dans l'éolien

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé vendredi l'acquisition de la société Global Wind Power France, afin de se renforcer dans l'éolien.

Total n'a pas communiqué le montant de cette acquisition mais a évoqué un "investissement significatif dans l'éolien".

Global Wind Power France détient un portefeuille de plus de 1.000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres, dont 250 MW seront mis en service à l'horizon 2025, a précisé Total.

Cette opération "renforce la position de Total Quadran", la filiale de Total qui a réalisé l'acquisition, "qui dispose actuellement d'une capacité installée et opérée de près de 1.000 MW dont plus de 500 MW d'éolien terrestre et a l'ambition d'être un des principaux acteurs du renouvelable en France", a déclaré Philippe Sauquet, directeur général Gaz Renewables & Power de Total.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire