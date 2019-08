Total : acquiert la société Vents d'Oc et se renforce dans les énergies...

Paris - Total renforce sa position dans les énergies renouvelables en France à travers l'acquisition de la société Vents d'Oc qui développe plus de 200 mégawatt de projets d'énergies renouvelables, principalement éoliens. Cette acquisition est réalisée via Quadran, filiale de production d'électricité renouvelable de Total en France, dont le portefeuille s'élève aujourd'hui à plus de 830 MW, à la fois de centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques.





« Cette acquisition renforce l'engagement de Total dans le développement des énergies renouvelables en France. Elle s'inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'électricité bas carbone en France, depuis la production sur base gaz naturel ou renouvelables jusqu'à la commercialisation via Total Direct Energie », a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total.

Par ailleurs, Total a été un des principaux lauréats du dernier appel d'offres CRE avec 14 projets retenus pour une puissance cumulée de 114 MW, soit près de 15% des volumes attribués.

A compter du 1er septembre 2019, Quadran prendra le nom de Total Quadran et sera dirigée par Thierry Muller, qui apportera son expérience de près de 30 ans dans le développement de la production électrique et les énergies renouvelables.

Total et l'électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l'énergie en développant un portefeuille d'activités dans l'électricité bas carbone avec l'ambition que cette dernière représente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040.

A ce jour, la capacité brute de production d'électricité bas carbone de Total dans le monde s'élève à près de 7 gigawatt, dont plus de 3 gigawatt à partir d'énergies renouvelables.

A propos de Quadran

La société Quadran, pionnier des énergies renouvelables en France, a rejoint le groupe Total en 2018 suite au rachat de Direct Energie. Elle développe, construit et exploite des moyens de production d'électricité d'origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

