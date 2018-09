Total : acquisition de G2mobility finalisée

20/09/2018 | 08:57

Total annonce avoir finalisé l'acquisition de G2mobility, jeune pousse française de solutions de recharge pour véhicule électrique, à la suite d'un accord signé avec G2mobility et ses actionnaires historiques dont Bpifrance et Nexans.



G2mobility développe et commercialise une solution de recharge complète et ouverte : des bornes connectées, opérées par une plateforme permettant de les piloter à distance, de proposer des services, notamment de gestion intelligente de l'énergie.



En parallèle, Total et Nexans ont signé un partenariat permettant à Total de bénéficier des capacités de production et du savoir-faire industriel de Nexans et à ce dernier de s'appuyer sur l'avance technologique de G2mobility et la palette d'offres de Total.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.