Total : acquisition de la société Chevron Denmark Inc

25/09/2018 | 16:49

Total annonce la signature d'un accord avec Chevron pour acquérir la totalité du capital de la société Chevron Denmark Inc. Cette société détient une participation de 12% dans le Danish Underground Consortium (DUC), une participation de 12% dans la licence 8/06 et une participation de 7,5% dans le pipeline Tyra West.



Total augmente ainsi sa participation de 31,2% à 43,2% dans le consortium qu'il opère aux côtés de Shell (36,8%) et Nordsofonden (20%, société détenue par l'Etat danois).



' Suite à la concrétisation de l'acquisition de Maersk Oil, cette opération est une excellente occasion de renforcer notre présence sur le plateau continental danois et d'accroître notre participation dans un groupe d'actifs opérés par Total. Elle nous permettra notamment de tirer un meilleur parti du redéveloppement du champ de Tyra actuellement en cours ', explique Michael Borrell, Directeur Mer du Nord et Russie pour Total.



