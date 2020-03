Total : annonce un plan d'actions à effet immédiat dans un contexte de forte baisse du prix du pétrole

Regulatory News:

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a adressé un message le 19 mars à l’ensemble des salariés du Groupe pour les mobiliser face aux défis que le Groupe traverse. Il a rappelé la résilience dont les équipes du Groupe ont su faire preuve lors de la crise pétrolière de 2015/2016 ainsi que les deux piliers de la stratégie du Groupe que constituent le point mort organique inférieur à 25 $/b (avant dividende) et le faible niveau d’endettement pour faire face à cette forte volatilité.

Dans un contexte de prix du pétrole de l’ordre de 30 $/b, il a annoncé un plan d’actions à mettre en œuvre immédiatement selon les 3 axes suivants :

- Economies de Capex organiques de plus de 3 milliards de dollars, soit plus de 20%, de façon à ce que les investissements nets 2020 soient inférieurs à 15 G$. Ces économies portent pour l’essentiel sur les Capex flexibles à cycle court qui peuvent être arbitrés contractuellement avec un délai très court;

- Economies de 800 M$ en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 300 M$ annoncés précédemment;

- Suspension du programme de rachat d’actions – la société avait annoncé le rachat de 2 G$ en 2020 dans un environnement à 60 $/b ; elle a racheté 550 M$ au cours des deux premiers mois.

Les liens ci-dessous vous permettent d’accéder aux propos tenus par Patrick Pouyanné aux collaborateurs du Groupe ainsi qu’à la présentation de ce plan d’actions :

- Message de Patrick Pouyanné aux salariés

- Présentation du plan d’actions à 30 $/b

Patrick Pouyanné interviendra lors la conférence téléphonique sur les résultats du 1er trimestre 2020 qui aura lieu le 30 avril 2020.

