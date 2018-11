Total : annonce une acquisition au Brésil

22/11/2018 | 12:52

Total annonce ce jour la signature d'un accord avec la société brésilienne Grupo Zema, pour l'acquisition de sa société de distribution de carburants Zema Petróleo, de son distributeur et revendeur Zema Diesel, ainsi que de sa filiale dédiée à l'importation Zema Importacao.



Zema Petróleo gère actuellement sous sa marque un réseau de 280 stations-service, plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d'éthanol, et supervise une activité d'approvisionnement auprès de stations-service tierces.



'Avec cette acquisition (soumise à l'approbation préalable de l'autorité brésilienne de la concurrence, NDLR), Total se déploie sur le plus important marché de distribution de carburants en Amérique du sud, et le deuxième marché de biocarburants bas carbone au monde. Le Groupe a l'intention d'étendre ses activités dans cette zone, avec pour objectif de doubler d'ici 5 ans le nombre de stations-service à sa marque, tout particulièrement dans les régions du Sud-Est et du Centre-Ouest au Brésil', annonce Total.



Le passage à la marque Total des 280 stations-service actuellement sous contrat débutera en 2019. De nouvelles stations seront également ouvertes.





