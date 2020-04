Total annonce une deuxième découverte au large du Suriname

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé jeudi avoir fait une deuxième découverte "significative" d'hydrocarbures sur le bloc 58 situé au large du Suriname.

Dans le cadre de sa coentreprise avec Total, le groupe américain Apache a foré dans une profondeur d'eau d'environ 1.000 mètres et a rencontré une colonne de 79 mètres nets d'huile volatile de haute qualité, et condensats, a précisé le groupe français dans un communiqué. Des tests complémentaires seront menés pour apprécier le volume de ressources et la productivité du réservoir, a-t-il ajouté.

Cette découverte fait suite à celle annoncée en janvier dernier sur le même bloc, dans le puits Maka-1.

