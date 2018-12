Total cède 4% du projet australien de GNL Ichthys à Inpex pour 1,6 md de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant de l'énergie Total a annoncé jeudi avoir signé un accord portant sur la cession d'une participation de 4% dans le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Ichthys en Australie au partenaire opérateur Inpex, pour un montant de 1,6 milliard de dollars (environ 1,4 milliard d'euros).

Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités australiennes et doit réduire à 26% la participation de Total dans le projet Ichthys, a précisé l'énergéticien dans un communiqué.

"Cette transaction fait partie de la revue permanente de notre portefeuille d'actifs en vue d'optimiser l'allocation de notre capital", a expliqué le directeur général Exploration-Production de Total, Arnaud Breuillac, cité dans un communiqué.

"Ichthys appartient à une série de projets de GNL réalisés en Australie au cours de la dernière décennie, dont la phase de construction s'est malheureusement caractérisée par d'importants dépassements de coûts et retards. L'estimation finale des CAPEX, fournie par l'opérateur, s'élève à environ 45 milliards de dollars, à comparer à l'estimation revue en 2017 à environ 40 milliards de dollars", a précisé le dirigeant.

A pleine capacité, les installations en mer et les deux trains de l'usine de liquéfaction de gaz à terre fourniront 8,9 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL et 1,65 Mtpa de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que 100.000 barils de condensats par jour, a souligné Total. La première cargaison de GNL a été expédiée le 22 octobre 2018, la première cargaison de condensat a été expédiée le 1er octobre 2018 et la première cargaison de GPL le 16 novembre 2018 et les deux trains de GNL sont maintenant pleinement opérationnels, a ajouté le groupe.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire