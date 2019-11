Total : centrale solaire inaugurée en Nouvelle-Calédonie

27/11/2019 | 08:37

Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d'électricité renouvelable, annonce avoir mis en service la centrale Hélio Boulouparis 2, la plus grande centrale solaire avec stockage de l'outre-mer.



Il s'agit de la deuxième tranche d'un parc photovoltaïque constituant le plus important programme solaire jamais réalisé en Nouvelle-Calédonie. Sa première tranche, Hélio Boulouparis 1, avait été mise en service en 2017.



Dotée de plus de 58 000 panneaux, l'installation a une capacité installée de près de 16 MWc, permettant de couvrir les besoins de plus de 21.000 calédoniens. La centrale sera équipée d'un système de stockage d'énergie Lithium-ion d'une capacité de près de 10 MW.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.