Total : cession d'actifs non stratégiques au Royaume Uni

10/07/2019 | 08:37

Total annonce avoir signé un accord en vue de céder plusieurs actifs non stratégiques situés au Royaume-Uni à Petrogas NEO UK Ltd, la branche exploration-production du conglomérat omanais MB Holding, qui s'est associé au fond d'investissement norvégien HitecVision.



Ces actifs, précédemment détenus par Maersk Oil, sont situés dans l'Est de la mer du Nord. Cette transaction, d'un montant global de 635 millions de dollars, reste soumise à l'approbation des autorités et devrait être finalisée en décembre 2019.



'Cette transaction est en ligne avec notre stratégie qui vise à abaisser notre point mort en optimisant l'allocation du capital et en cédant les actifs à coûts techniques élevés', a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général exploration-production de Total.



