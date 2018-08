Total : cession de l'activité de polystyrène en Chine

31/08/2018 | 08:21

Total indique avoir accepté une offre d'INEOS Styrolution pour l'acquisition de son activité de polystyrène en Chine, activité qui comprend notamment deux usines d'une capacité unitaire de 200.000 tonnes basées à Ningbo et à Foshan.



Dans un marché du polystyrène très concurrentiel, la groupe pétrolier a considéré ne pas avoir la taille critique en Chine, à l'inverse de ses positions en Europe et en Amérique du Nord, deux marchés où il est numéro deux et où il souhaite concentrer sa présence.



Total ajoute qu'INEOS Styrolution a pris des engagements clairs quant à la pérennité de l'activité, au maintien de l'emploi et aux engagements vis-à-vis des clients, et que ce projet reste soumis à l'approbation des autorités compétentes.



