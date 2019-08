Total : cession de parts à Qatar Petroleum dans trois pays

27/08/2019 | 08:25

Total annonce la signature de plusieurs accords avec Qatar Petroleum permettant à ce dernier d'acquérir une partie des participations du groupe pétro-gazier sur son domaine minier en Namibie, au Guyana et au Kenya.



Le Français cèdera ainsi à Qatar Petroleum des participations de 30% dans le bloc 2913B et de 28,33% dans le bloc 2912 situés dans le bassin Orange au large de la Namibie. Un premier puits d'exploration est prévu l'année prochaine sur le bloc 2913B.



Qatar Petroleum aura 40% de la société détenant les parts de Total sur le bloc Orinduik (25%) et Kanuku (25%) en Guyana. Enfin, Total lui transfèrera, conjointement avec ENI, une part combinée de 25% dans les blocs L11A, L11B et L12 au large du Kenya.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.