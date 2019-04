Total : chute séquentielle de la marge de raffinage

15/04/2019 | 09:45

Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total a chuté à 33 dollars par tonne au premier trimestre 2019, contre 40,8 dollars au trimestre précédent, mais progressé par rapport à 29,8 dollars un an auparavant.



Par ailleurs, la compagnie énergétique précise que sur le trimestre écoulé, le prix moyen du baril du Brent est ressorti à 63,1 dollars le baril ($/b), le prix moyen de ventes des liquides à 58,7 $/b, et celui du gaz à 4,51 $/Mbtu.



Les indicateurs de prix moyen de vente liquides et de prix moyen de vente gaz ont été modifiés et un nouvel indicateur de marge sur coûts variables raffinage Europe a été introduit en remplacement de l'ERMI (European Refining Margin Indicator).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.