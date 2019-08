Total : commente l'expiration de l'accord avec Tullow

29/08/2019 | 16:33

Le groupe Total commente ce jour, dans un communiqué de presse, l'expiration de l'accord avec Tullow, qui avait signé en janvier 2017 et qui concernait le projet Lac Albert.



“Total et Tullow ont signé un accord d'achat (Sale and Purchase Agreement) permettant à Total d'acquérir 21,57% de la participation de Tullow (33,33%) dans les permis du Lac Albert. CNOOC a exercé son droit de préemption à hauteur de 50% de cette transaction. Par conséquent, Total et CNOOC auraient chacun augmenté leur participation à 44,1% tandis que Tullow aurait conservé 11,8%”, rappelle tout d'abord Total.



Alors que depuis 2017, les parties ont “activement travaillé à la mise en oeuvre de l'accord d'achat”, et “malgré des discussions approfondies avec les autorités”, un accord sur le traitement fiscal de la transaction n'a pas pu être trouvé.



“Malgré l'expiration de cet accord, Total poursuivra, avec ses partenaires CNOOC et Tullow, ses efforts pour permettre le développement des ressources pétrolières du Lac Albert. Le projet est techniquement bien avancé et nous sommes déterminés à poursuivre le travail avec le gouvernement ougandais pour résoudre les points encore en suspens et prendre la décision d'investissement. Un cadre juridique et fiscal stable et approprié est une nécessité pour les investisseurs”, indique Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.



Conséquence, la participation de Total dans les blocs EA1, EA2 et EA3 reste donc de 33,3%, avant l'entrée de la compagnie nationale à hauteur de 15% dans le projet.





