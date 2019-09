Total : conforte son statut de valeur de rendement

24/09/2019 | 16:01

Le marché parisien réservait un accueil plutôt froid aux orientations stratégiques que la direction de Total détaillera, tout à l'heure (à partir de 16 heures 30, heure de Paris) depuis New York, dans le cadre de sa journée stratégique annuelle.



Et pourtant, dans le communiqué diffusé ce matin en guise d'apéritif, le groupe énergétique français a notamment mis l'accent sur le dividende, ce qui constitue l'un des points forts de cette valeur générant davantage de capital qu'elle n'en a besoin.



Sans pour autant grever sa croissance, puisque la production d'hydrocarbures de Total, actuellement à un sommet historique, affichait encore au 1er semestre une progression marquée pour le secteur de 9% sur un an. Ni la diversification récente du groupe du côté de la distribution d'électricité et de gaz. Le tout sans guère de dette, avec un 'gearing' modéré de l'ordre de 20%, malgré une bonne quinzaine de milliards de dollars d'investissements par an.



Petit retour en arrière : au titre de l'exercice 2017, Total a payé des dividendes trimestriels de 0,62 euro par action, montant passé à 0,64 euro en 2018 puis à 0,66 euro pour les 1er et 2ème trimestres de 2019. Ses 450.000 actionnaires revendiqués n'avaient donc pas à se plaindre, le rendement annuel de l'action Total - dont on rappelle que les montants des dividendes détachés sont retranchés - dépassant les 5%.



On savait en outre que la dynamique haussière du coupon était amenée à se poursuivre : jusqu'à présent, Total comptait augmenter son 'dividende de 10 % sur la période 2018-2020', le tout 'avec (le) rachat des actions émises sans décote dans le cadre de l'option du paiement du dividende en actions'.



Désormais, le groupe annonce 'une augmentation du dividende de 5 à 6% par an, au lieu de 3% par an comme annoncé précédemment'. Une nouvelle politique qui va se concrétiser rapidement, puisque le coupon qui sera payé au titre du 3ème trimestre 2019 passera à 0,68 euro, 'en hausse de 6% par rapport au troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2018', annonce Total.



EG



