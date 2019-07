Total : construction d'un nouveau bâtiment Saft à Poitiers

18/07/2019 | 08:01

Saft, la filiale de batteries de Total, indique avoir posé à Poitiers la première pierre du futur bâtiment de production d'électrolyte, un composant essentiel à la fabrication des piles, construction représentant un investissement de neuf millions d'euros.



Inauguré en 1964, le site de Poitiers d'une superficie de 35.500 mètres carrés, accueille plus de 660 collaborateurs. La construction du nouveau bâtiment de 1.800 mètres carrés prévu d'ici 2020 permettra le doublement de la capacité pour atteindre 1.000 tonnes par an.



Cet investissement répond à une forte demande des marchés en plein essor des compteurs intelligents et de l'IoT. L'électrolyte produit par les sites basés en Allemagne et en Israël pour fournir les sites de production de Saft en Chine et en Angleterre sera relocalisé en France.



