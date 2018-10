Total : coopération renforcée avec CNOOC dans le GNL

22/10/2018 | 08:50

Total et CNOOC annoncent la signature d'un avenant à leur contrat de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL), avenant par lequel ils vont augmenter les volumes contractuels à 1,5 million de tonnes par an (Mtpa), contre un Mtpa auparavant.



L'approvisionnement sera assuré à partir du portefeuille mondial de Total en GNL. Ils ont par ailleurs décidé d'étendre la durée du contrat à 20 ans.

Signé en 2008, le contrat initial prévoyait la fourniture d'un volume d'un million de tonnes de GNL par an sur 15 ans.



'Le marché chinois du GNL a enregistré une croissance de 50% dans la première moitié du 2018 et continuera de tirer la demande en GNL à la hausse pour les dix ans à venir', a déclaré Philippe Sauquet, directeur général Gas, Renewables & Power de Total.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.