Total : début de construction d'une centrale solaire au Japon

Total annonce le lancement, par sa filiale Total Solar International, de la construction d'une centrale solaire d'une capacité d'environ 52 mégawatts-crête (MWc) située à Osato, dans la préfecture de Miyagi, au Japon.



Le projet a atteint son closing financier avec une mise en service prévue pour 2021. Le site sera équipé d'environ 116.000 panneaux solaires SunPower Maxeon à rendement élevé, offrant de hautes performances pour toute la durée de vie de l'installation.



'Miyagi Osato Solar Park est la troisième et plus grande centrale solaire de Total au Japon, qui portera notre capacité solaire cumulée dans le pays à plus de 100 MWc', a déclaré Julien Pouget, le directeur renewables du groupe énergétique.



