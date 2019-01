Total : début de production sur le champ d'Egina

02/01/2019 | 11:51

Total annonce avoir démarré, le 29 décembre, la production du champ d'Egina le 29 décembre, situé à 150 kilomètres des côtes du Nigéria. Découvert en 2003, ce champ produira 200.000 barils de pétrole par jour au plateau, soit près de 10% de la production du pays.



L'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) mise en production pour développer le champ géant d'Egina est la plus grande jamais construite par le groupe pétro-gazier français.



Ce démarrage a pu être réalisé pour un coût de près de 10% inférieur au budget initial, économisant plus d'un milliard de dollars. 'Egina permettra d'accroître la production et les cash-flows du groupe dès 2019', a déclaré le directeur général de l'exploration-production.



