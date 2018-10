Total : début des exportations de GNL d'Ichthys LNG

23/10/2018 | 08:38

Total annonce ce mardi que la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance d'Ichthys LNG vient de quitter Darwin, dans le Territoire du Nord en Australie, suite au démarrage de la production fin juillet.



Le groupe énergétique précise qu'Ichthys LNG permettra de développer des réserves de plus de trois milliards de barils équivalent pétrole situées au large de l'Ouest de l'Australie, dont environ 500 millions de barils de condensats.



A pleine capacité, les installations offshore et les deux trains de l'usine de liquéfaction de gaz à terre fourniront 8,9 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL et 1,65 Mtpa de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que 100.000 barils de condensats par jour.



