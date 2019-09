Total : décision finale d'investissement pour Arctic LNG 2

05/09/2019 | 08:41

Total, Novatek et les autres actionnaires du projet Arctic LNG 2 ont approuvé la décision finale d'investissement (FID) de ce développement majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) situé sur la péninsule de Gydan en Russie.



Le projet aura une capacité de production de 19,8 millions de tonnes par an (Mtpa) et le premier cargo de GNL d'Arctic LNG 2 est attendu pour 2023. Les deuxième et troisième trains démarreront respectivement en 2024 et 2026.



Le groupe français rappelle détenir une participation directe de 10% dans Arctic LNG 2, ainsi qu'une participation indirecte de 11,6% via ses 19,4% au capital de Novatek. Sa participation économique globale dans le projet s'élève ainsi à 21,6%.



