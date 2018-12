Total : démarrage d'une usine de PLA en Thaïlande

03/12/2018 | 14:53

Total Corbion PLA, coentreprise détenue à parts égales entre Total et Corbion, annonce le démarrage de son usine de bioplastiques PLA (Poly Lactic Acid) à Rayong, en Thaïlande.



D'une capacité de 75 000 tonnes par an, cette nouvelle usine a fabriqué avec succès des résines de PLA Luminy.



Ces produits ont été conçus pour répondre aux besoins des clients pour de nombreux marchés, notamment le conditionnement, les biens de consommation, l'impression 3D, les fibres et l'automobile et optimisés pour les processus d'extrusion, de thermoformage, de moulage par injection et de filage de fibres.



Par ailleurs, la coentreprise possède également à Rayong une usine pilote de 1 000 tonnes de PLA par an, opérationnelle depuis fin 2017 et qui servira au développement des produits.



