Total : démarrage de Kaombo Sul en Angola

02/04/2019 | 08:23

Total indique avoir démarré la production de Kaombo Sul, la deuxième unité flottante de production et de stockage (FPSO) du projet Kaombo, situé sur le bloc 32 (à 260 kilomètres au large de Luanda) que le groupe opère avec une participation de 30%.



Huit mois après la mise en service de Kaombo Norte, son navire-jumeau, Kaombo Sul produira 115.000 barils de pétrole de plus par jour, portant la capacité globale de production à 230.000 barils par jour, soit 15% de la production du pays.



'Ce démarrage contribuera à la croissance des cash-flows et de la production du groupe en 2019 et au-delà', a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'exploration-production du géant pétro-gazier.



