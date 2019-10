Total : démarrage de la phase I de Johan Sverdrup

07/10/2019 | 08:37

Total annonce que la production de la phase I du champ géant de Johan Sverdrup, projet dans lequel il détient une participation, a démarré avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30% inférieur à celui initialement prévu.



Au total, 10,5 milliards de dollars ont été investis et la production plateau sera de 440.000 barils équivalent pétrole (bep) par jour. Johan Sverdrup est opéré par Equinor (42,6267%), aux côtés de Total (8,44%), Lundin Norway, Petoro et Aker BP.



Situées à 150 kilomètres des côtes norvégiennes, les réserves récupérables totales de Johan Sverdrup s'élèvent à 2,7 milliards de bep. La phase II est déjà en développement et devrait augmenter de 50% la capacité de production d'ici fin 2022, à 660.000 barils par jour.



