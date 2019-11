Total : démarrage de la production du projet Iara

15/11/2019 | 08:33

Total annonce le démarrage de la production du projet Iara (block BM-S-11A), bloc situé dans les eaux profondes du bassin présalifère de Santos et comprenant les champs de Sururu, de Berbigão et de Oeste de Atapu.



Il s'agit du démarrage de la première des deux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), la seconde devant entrer en production en 2020. Chaque FPSO dispose d'une capacité de traitement de 150.000 barils de pétrole par jour.



Total a acquis une participation de 22,5% dans le bloc BM-S-11A le 12 janvier 2018, devenant un des partenaires de l'opérateur Petrobras (42,5%), de Shell Brasil Petróleo (25%) et de Petrogal Brasil (10%).



