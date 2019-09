Total : deux nouveaux membres au Comité Exécutif

02/09/2019 | 11:41

Le groupe annonce la nomination de deux nouveaux membres au Comité Exécutif de Total.



Jean-Pierre Sbraire est directeur Financier Groupe et membre du Comité exécutif de Total, suite au départ en retraite de Patrick de La Chevardière. Helle Kristoffersen est directrice générale Strategy-Innovation et membre du Comité exécutif de Total.



' La diversité des profils est un vecteur d'innovation et de progrès au sein de l'entreprise. Je suis donc très heureux d'accueillir les nouveaux membres au sein du Comité exécutif qui compte désormais deux femmes ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.



Fin 2018, Total s'est fixé un nouvel objectif visant à atteindre plus de 20% de femmes dans les Comités de Direction des branches et des grandes directions fonctionnelles.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.