Total : développe ses projets solaires au Brésil

10/03/2020 | 08:58

Total Eren, leader de la Production Indépendante d'Électricité d'origine renouvelable, a réalisé plusieurs projets de développement au Brésil.



La Société a finalisé avec succès le financement de sa centrale solaire photovoltaïque (PV) de Dracena (90 MW) et a démarré la construction de 160 MW de projets éoliens.



En complément des 50 MWc de projets solaires déjà en exploitation à Bom Jesus da Lapa, à Bahia, Total Eren détient à présent 300 MW en exploitation ou en construction au Brésil.



En exploitation depuis août 2019, Dracena fournit suffisamment d'électricité pour approvisionner 83 000 foyers brésiliens.



En plus de ses activités dans le solaire PV, Total Eren a récemment démarré la construction de deux parcs éoliens situés dans l'Etat de Rio Grande do Norte.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.